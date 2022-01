Bundeskanzler Scholz am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin (picture alliance/dpa/Pool/Afp)

In einer Videobotschaft im Rahmen einer Unesco-Veranstaltung sagte Scholz, Antisemitismus und Extremismus müssten überall und in all ihren Formen bekämpft werden. Der Bundeskanzler stellte die besondere Verantwortung Deutschlands heraus und zeigte sich besorgt angesichts der Zunahme von Gewalt gegen Juden. Scholz sprach über den Holocaust als das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Auch der Bundestag und das europäische Parlament erinnerten an die Opfer des Nationalsozialismus. Der heutige Holocaust-Gedenktag ist zugleich der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945. In dem Konzentrations- und Vernichtungslager sind mehr als eine Million Menschen ermordet worden, überwiegend Juden.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.