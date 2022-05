Energiewende

Bundeskanzler Scholz und Dänemarks Premierministerin Frederiksen in Esbjerg, Dänemark (AFP)

Scholz sagte in Dänemark, Deutschland habe sich vorgenommen, alle notwendigen Entscheidungen in diesem Jahr zu treffen. Windenergie sei kein Geschäft der Zukunft, sondern für heute. Bei dem Treffen will Scholz mit seinen Amtskollegen aus Dänemark, Belgien, den Niederlanden sowie EU-Kommissionschefin von der Leyen ehrgeizige Ziele zum Ausbau von Offshore-Windenergie festlegen. Dabei soll es auch um gemeinsame Energieinseln und Verbindungen in der Nordsee gehen, um den europäischen Markt für erneuerbare Energien zu stärken.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.