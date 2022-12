Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Russland habe aufgehört, mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen. Dies sei eine Reaktion darauf, dass die internationale Gemeinschaft eine rote Linie gezogen habe, sagte Scholz in einem Interview der Funke-Medien und der französischen Zeitung "Ouest-France". Bei seinem Besuch in Peking hätten Präsident Xi und er gemeinsam zum Ausdruck gebracht, dass Atomwaffen nicht eingesetzt werden dürften. Kurz darauf hätten die G20-Staaten diese Haltung bekräftigt. Er forderte Russland auf, den Krieg sofort zu beenden und seine Invasionstruppen aus der Ukraine abzuziehen. Zugleich betonte Scholz, man sei bereit, mit Russland über Rüstungskontrolle in Europa zu sprechen. Das habe man schon vor dem Krieg angeboten, und an dieser Position habe sich nichts geändert.

