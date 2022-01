Bundeskanzler Olaf Scholz in Spanien (Michael Kappeler/dpa)

Eine militärische Aggression gegen die Ukraine würde schwerwiegende politische wie auch wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Scholz fügte hinzu, man tue alles dafür, um eine solche Entwicklung zu vermeiden.

Bundesaußenministerin Baerbock hatte zuvor bei ihrem Besuch in der Ukraine eine diplomatische Lösung des Konflikts gefordert. Dies sei der einzig gangbare Weg, um die hochgefährliche Situation zu entschärfen. Baerbock betonte in Kiew, man sei zu einem ernsthaften Dialog mit Russland bereit. Die territoriale Souveränität der Ukraine stehe jedoch nicht zur Disposition. Forderungen an deutsche Waffenlieferungen erteilte sie eine Absage und begründete dies mit der deutschen Geschichte. Baerbock wird am Abend zu Gesprächen in Moskau erwartet, wo sie auch für eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formates werben will.

Die Nato vereinbarte unterdessen eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Ukraine zur Verhinderung von Cyber-Angriffen. So sollten die Informationstechnologie modernisiert und das Personal besser ausgebildet werden.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.