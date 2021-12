Bundeskanzler Scholz und Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. (picture alliance/dpa)

Dies durchzusetzen, sei die wichtigste Aufgabe der westlichen Partnerländer, betonte Scholz. Zuvor hatte er bereits beim Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung "mit Sorge die vielen Truppen an der Grenze zur Ukraine" betrachte. In Europa dürfe es keine Bedrohungsszenarien geben. Von der Leyen erklärte, die EU erwarte, dass Russland deeskaliere und jegliche Aggression gegenüber seinen Nachbarn unterlasse.

Scholz sagte beim Besuch der Nato-Zentrale auch zu ein, die Bundeswehr gut auszustatten. Die Verteidigungsausgaben Deutschlands seien bereits in seiner Zeit als Finanzminister deutlich gestiegen. Zum sogenannten Zwei-Prozent-Ziel der Nato bekannte sich Scholz nicht ausdrücklich. Es sieht vor, bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.

Moskau stellt Forderungen an Nato

Russland forderte die Nato indes auf, die langfristige Zusage an die Ukraine und Georgien für einen Beitritt zurückzunehmen. Das geht aus einer Erklärung des Außenministeriums in Moskau hervor. Die russische Führung verlangt darin außerdem, dass die Nato sich verpflichtet, keine Waffen in Nachbaarstaaten Russlands zu stationieren. Nach dem Gipfeltreffen des russischen Staatschefs Putin mit US-Präsident Biden in einer Videokonferenz am Dienstag ist es die bislang deutlichste Ausformulierung der Position Moskaus.

Die Nato wies die russischen Forderungen zurück. Generalsekretär Stoltenberg sagte, die Haltung des Militärbündnisses zur Ukraine sei unverändert. Über eine Mitgliedschaft hätten einzig die Nato-Länder sowie die Ukraine selbst zu entscheiden.

Beratungen mit Macron in Paris

Vor den Treffen in Brüssel war Scholz in Paris mit dem französischen Präsidenten Macron zusammengekommen. Dieser warb für eine Lockerung der Stabilitätskriterien in der Europäischen Union. Es gehe darum, das Wachstum in der EU anzukurbeln und Vollbeschäftigung anzustreben, sagte Macron nach einem Gespräch mit Scholz. Dazu müssten Innovationen in grüne und digitale Branchen vorangetrieben werden. Um die nötigen Investitionen zu beschleunigen, brauche man pragmatische Abmachungen.

Scholz verwies darauf, dass Wachstum und solide Finanzen für ihn kein Widerspruch seien. Darüber sei er sich mit Macron einig, und insofern werde es gelingen, zu gemeinsamen Konzepten zu kommen. In der Corona-Krise hatte die EU die Regeln des Stabilitätspakts ausgesetzt, um milliardenschwere Hilfen für die Wirtschaft zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.