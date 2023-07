Stau aufgrund von Kontrollen an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien. Die Grenze ist gleichzeitig eine der Aussengrenzen des Schengen-Raums. Vor allem Österreich will Rumänien und Bulgarien noch nicht im Schengen-Raum akzeptieren. (pa/CHROMORANGE/Udo Herrmann)

Die großen Anstrengungen des Landes in dieser Hinsicht seien zu würdigen, sagte Scholz nach einem Treffen mit dem neuen rumänischen Ministerpräsidenten Ciolacu am Abend in Berlin. Deutschland unterstütze Bukarest dabei, noch in diesem Jahr Vollmitglied zu werden. So diskutiere die Bundesregierung über das Thema "ununterbrochen" mit den skeptischen Partnern in der Europäischen Union. Erst im vergangenen Dezember war der von Rumänien sowie Bulgarien angestrebte Beitritt zum Schengen-Raum, in dem es in der Regel keine Personenkontrollen an den Grenzen gibt, im EU-Ministerrat am Veto Österreichs gescheitert. Ciolacu erklärte, Deutschland habe bewiesen, dass es ein echter Freund Rumäniens sei.

Der rumänische Regierungschef sprach in diesem Zusammenhang von einer ungerechtfertigten Blockade des Schengen-Beitritts, die die europäische Einheit beeinträchtige.

