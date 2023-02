EU-Gipfel

Scholz sagt Ukraine weitere Hilfe zu - Präsident Selenskyj in Brüssel

Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine vor dem EU-Gipfel in Brüssel weitere Hilfe im russischen Angriffskrieg zugesagt. Scholz sagte kurz vor dem Treffen, Deutschland sei unter den EU-Staaten das Land, das "am allermeisten Unterstützung leistet, wenn es um Waffenlieferungen geht". Der ukrainische Präsident Selenskyj nimmt ebenfalls an dem Gipfel teil.

09.02.2023