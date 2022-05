Weltwirtschaftsforum

Scholz: "Schon jetzt hat Putin alle seine strategischen Ziele verfehlt"

Bundeskanzler Scholz hat in seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als Fehlschlag bezeichnet. Mit Blick auf Präsident Putin sagte Scholz, dieser habe schon jetzt all seine strategischen Ziele verfehlt. Von einer Einnahme des gesamten Landes sei Russland heute weiter entfernt als noch zu Beginn des Krieges.

26.05.2022