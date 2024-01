SPD-Delegiertenkonferenz

Europadelegiertenkonferenz der SPD (dpa / Kay Nietfeld)

Davon müsse man die Menschen in Deutschland überzeugen, sagte Scholz. Die europäische Idee sehe sich derzeit Angriffen ihrer Feinde ausgesetzt, die man abwehren müsse. Die Spitzenkandidatin für die Europawahl, Barley, sagte in ihrer Bewerbungsrede, die EU lebe vom Zusammenhalt der Staaten. Sie wolle sich auch weiterhin für ein friedliches Europa einsetzen, in dem Konflikte am Verhandlungstisch beigelegt werden. Daher sei die Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg nicht verhandelbar.

Wahlprogramm: Wirtschaft, soziale Absicherung und Klimaschutz

Neben der Wahl der Spitzenkandidatin wollen die 150 Delegierten zudem über die weiteren Listenkandidaten befinden und das Wahlprogramm verabschieden. Darin setzt die SPD laut Entwurf auf eine Stärkung des Industrie- und Wirtschaftsstandorts Europa bei gleichzeitiger Verbesserung der sozialen Absicherung der Menschen. Klimaschutz soll "zum Jobmotor" werden und der Ausbau erneuerbarer Energien "absoluten Vorrang" bekommen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.