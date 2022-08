Energieversorgung

Bundeskanzler Scholz besucht Kanada (Kay Nietfeld / dpa )

Die Bundesrepublik sei bereit, langfristig in den Umbau der Dekarbonisierung der Wirtschaft zu investieren und vor allem in eine Wasserstoff-Zusammenarbeit mit Kanada. Der politische Wille sei da und das Kapital auch. Scholz würdigte Kanada als demokratischen und verlässlichen Partner. Noch heute soll ein entsprechendes Abkommen geschlossen werden.

Am Rande der bilateralen Regierungsgespräche hatten die deutschen Energiekonzerne Eon und Uniper Vereinbarungen mit dem kanadischen Projektentwickler Everwind getroffen. Dabei geht es darum, künftig in großem Stil klimaneutral hergestellten Wasserstoff in die Bundesrepublik zu importieren. Dazu soll so genannter grüner Ammoniak ab 2025 in einer Anlage in der Atlantikprovinz Nova Scotia produziert werden. Es wäre die erste ihrer Art an der Ostküste Kanadas.

Unwirtschaftlicher Export über den Atlantik

Gestern hatte der Bundeskanzler betont, Kanada werde für die Entwicklung des grünen Wasserstoffs eine zentrale Rolle spielen. Deshalb sei man sehr froh, die Kooperation mit Kanada in diesem Feld ausbauen zu können. Trudeau kündigte an, den Export von Flüssiggas über den Atlantik noch einmal zu prüfen. Bislang gilt das als unwirtschaftlich.

Der Wirtschaftsexperte Küper vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) betonte im Deutschlandfunk , es brauche mehrere Jahre bis Kanada eine Infrastruktur für den Export von Flüssiggas aufgebaut habe. Die kanadische Regierung zögere außerdem, weil Deutschland keine festen Abnahmezusagen über einen langen Zeitraum machen könne. Ziel der Bundesregierung sei es nach wie vor, aus der fossilen Energie auszusteigen.

Küper sprach sich außerdem dafür aus, in Deutschland über eine Gasgewinnung durch die umstrittene Fracking-Methode nachzudenken. 65 Prozent des kanadischen Gases komme derzeit aus Fracking-Quellen. Es sei nur ehrlich, auch hierzulande einen möglichen Ausbau zu überprüfen.

