West-Balkan

Schönefeld: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steigt ins Flugzeug, um auf den Balkan zu reisen. (dpa/Michael Kappeler)

Dabei dürfte der Streit zwischen den beiden Ländern über einen EU-Beitritt Nordmazedoniens im Mittelpunkt stehen. Das EU-Mitglied Bulgarien blockiert dies seit Jahren.

Am ersten Tag seiner Westbalkan-Reise hatte Scholz gestern an die Staaten in der Region appelliert, schnell Reformen für den angestrebten EU-Beitritt einzuleiten. In der kosovarischen Hauptstadt Pristina verwies der SPD-Politiker darauf, dass bereits vor 19 Jahren eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt worden sei. Daher sei es wichtig, ein neues Zeichen der Hoffnung und Zuversicht zu setzen. Scholz forderte das Kosovo und Serbien auf, schnellstmöglich ein Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung zu schließen. Zwei EU-Mitglieder, die sich gegenseitig nicht anerkennten, seien nicht vorstellbar.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.