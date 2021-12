"Deutschland ist nicht gespalten": Olaf Scholz (SPD), neuer Kanzler der Bundesrepublik Deutschland (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Man lebe in einem Land, in dem sich die allermeisten an Gesetze hielten, sagte Scholz der "Bild am Sonntag". Dies geschehe nicht, weil man überall gleich von der Polizei kontrolliert werde, sondern weil das befolgen solcher Regeln zur Natur der Menschen gehöre. Scholz betonte, bei der Bekämpfung der Pandemie dürfe es keine roten Linien geben. Vielmehr müsse man immer bereit sein umzudenken, wenn die Umstände dies erforderten, und dann schnell und entschlossen handeln. Man werde täglich prüfen, wie die geltenden Maßnahmen umgesetzt würden und ob sie ausreichten.

Weiter erklärte der neue Bundeskanzler, er sehe in der Pandemie keine Spaltung in Deutschland. So dürften die Menschen etwa zum Thema Impfung gegen Covid-19 verschiedene Meinungen haben und auch streiten. Ungeimpfte wolle er aber gerne noch vom Sinn überzeugen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.