Covid-19 Scholz setzt bei Impfpflicht auf Einsicht - "Gesellschaft nicht gespalten"

Bundeskanzler Scholz setzt zur Durchsetzung der geplanten allgemeinen Impfpflicht auf die Einsicht der Bürger. Man lebe in einem Land, in dem sich die allermeisten an Gesetze hielten, sagte Scholz der "Bild am Sonntag". Dies geschehe nicht, weil man überall gleich von der Polizei kontrolliert werde, sondern weil das befolgen solcher Regeln zur Natur der Menschen gehöre. Scholz betonte, bei der Bekämpfung der Pandemie dürfe es "keine roten Linien" geben.

12.12.2021