Sanktionen gegen Russland

Scholz sichert Ostdeutschland Unterstützung zu

Bundeskanzler Scholz hat Ostdeutschland Unterstützung bei der Bewältigung negativer Folgen der Sanktionen gegen Russland zugesagt. Man habe von Beginn an gesagt, nichts zu tun, was uns mehr schade als dem russischen Staatschef Putin, sagte der SPD-Politiker auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow.

12.06.2022