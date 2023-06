Evangelischer Kirchentag

Bundeskanzler Olaf Scholz beim Evangelischen Tag 2023 (IMAGO / epd / IMAGO / Thomas Lohnes)

In einem Podiumsgespräch begründete Scholz seine Einschätzung damit, dass man von der Ukraine nicht verlangen könne, dass sie den Raubzug des russischen Präsidenten Putin akzeptiere. Dieser habe den Plan, ein russisches Imperium zu errichten, inklusive der Ukraine und Belarus. Das dürfe nicht gelingen, betonte Scholz. Der Bundeskanzler kündigte an, in der nächsten Zeit erneut mit dem russischen Staatsschef zu telefonieren. Seine Botschaft an Putin werde dabei sein, dass dieser seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen müsse.

Neben Scholz ist heute unter anderen auch Außenministerin Baerbock zu Gast auf dem Evangelischen Kirchentag.

Positive Zwischenbilanz der Veranstalter

Veranstaltungspräsident de Maizière zog eine positive Zwischenbilanz. Auf dem Kirchentag treffe sich die Mitte der Gesellschaft, sagte der frühere Bundesminister im Deutschlandfunk. Die Themen seien ernst, aber die Menschen seien dabei heiter. Christen seien hoffnungsfrohe Menschen, aber in dieser verzagten und verstörten Welt müsse man die Zuversicht zuerst finden, sagte de Maizière mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die Klimakrise. Man wolle auch Hoffnung stiften, das gehe als Signal von diesem Kirchentag aus.

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag endet morgen mit einem Gottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt.

