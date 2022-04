Russland-Politik der SPD

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance/dpa/POOL AP/Michael Sohn)

Seit langer Zeit gebe es verfälschende und verleumderische Darstellungen der Europa- und Russlandpolitik der SPD, das ärgere ihn, sagte Scholz dem "Spiegel". Die SPD sei eine fest in das transatlantische Bündnis und den Westen eingebundene Partei. Zudem habe sie immer auf eine starke Bundeswehr gesetzt hat. Das sei die Tradition, für die er stehe, betonte Scholz. - Der SPD wird vorgeworfen, in den vergangenen Jahrzehnten zu sehr auf Annäherung zu Russland gesetzt und dabei Risiken außer acht gelassen zu haben.

"Was noch verfügbar gemacht werden kann, liefern wir auf jeden Fall"

Scholz wies erneut auch den Vorwurf zurück, in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine zu zögerlich zu sein. Deutschland habe einen tiefgreifenden Kurswechsel vollzogen, indem es Waffen in dieses Kriegsgebiet liefere. Viele, die diesen Schritt früher kategorisch abgelehnt hätten, überböten sich jetzt mit Forderungen, noch viel mehr zu liefern - ohne die genaue Sachlage zu kennen.

Die ehemalige beigeordnete Vize-Generalsekretärin der NATO, Babst, sagte im Deutschlandfunk , das deutsche Verhalten sei befremdlich und nicht nachvollziehbar. Man müsse der Ukraine alles geben, was sie zu ihrer Verteidigung benötige. Die Welt befinde sich in einem fundamentalen Konflikt mit Russland. Da dürfe Deutschland nicht am Spielfeldrand stehen bleiben und beobachten, so Babst wörtlich.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.