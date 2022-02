Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Rede im Bundesrat in Berlin. (IMAGO / Political-Moments)

Die wissenschaftlichen Prognosen zeigten, dass der Höhepunkt der Welle in Sicht sei, sagte der SPD-Politiker in seiner Antrittsrede im Bundesrat. Deshalb könne beim Bund-Länder Treffen in der nächsten Woche ein erster Öffnungsschritt und anschließend weitere in den Blick genommen werden.

"Herzkammer des Föderalismus"

Scholz sagte, der Ausgleich der Interessen von Bund und Ländern machten den Föderalismus aus und die Herzkammer des Föderalismus sei der Bundesrat. Das Ziel einer guten Zukunft könne nur gemeinsam erreicht werden. Als Beispiel einer gelungenen Zusammenarbeit nannte der Bundeskanzler die Corona-Pandemie, in der differenzierte Lösungen für eine Notlage gefunden worden seien, die sich nicht überall gleich entwickelt habe. Beim zurückliegenden Termin im vergangenen Dezember war Scholz kurz nach seiner Wahl noch wegen einer Auslandsreise verhindert gewesen.

Nachtragshaushalt und Verlängerung der Umtauschfrist für Führerscheine

Auf der Tagesordnung des Bundesrats stehen heute unter anderem der Nachtragshaushalt der Ampel-Koalition für das Jahr 2021 und eine Verlängerung der Umtauschfrist für alte Führerscheine. In der ersten Stufe sollen Fahrerlaubnis-Besitzer der Jahrgänge 1953 bis -58 ihre alten Papierdokumente umtauschen, die bis Ende 1998 ausgestellt wurden. Pandemiebedingt soll die Frist um ein halbes Jahr bis zum 19. Juli verlängert werden.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.