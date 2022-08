Steinmeier-Vorstoß

Bundeskanzler Olaf Scholz beim Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt. (IMAGO / Political-Moments)

Scholz sagte beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin, er selbst habe im Zivildienst in einem Pflegeheim viel gelernt. Derzeit gebe es aber für freiwillige soziale Dienste schon mehr Interessierte als Plätze. Außerdem sei in der Verfassung ein Verbot von Zwangsarbeit verankert, um das man nicht ohne Weiteres herumkomme, betonte Scholz. Steinmeier hatte vor einiger Zeit eine Debatte über ein soziales Pflichtjahr angeregt. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht und des Zivildienstes im Jahr 2011 gibt es in Deutschland nur noch Freiwilligendienste.

Scholz reist am Nachmittag gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Habeck zu einem dreitägigen Besuch nach Kanada. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Ministerpräsident Trudeau sollen Energie- und Rohstofflieferungen nach Deutschland stehen. Außerdem geht es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Umgang mit China.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.