Hohe Benzinpreise

Hohe Spritpreise an Tankstellen - der sogenannte Tankrabatt der Bundesregierung sollte Abhilfe schaffen (picture alliance/dpa/ Wolfgang Kumm)

Habeck will das Kartellrecht so verändern, dass es "zielgenau einen ähnlichen Effekt" haben wird wie eine Übergewinnsteuer. Er verwies darauf, dass sein Kabinettskollege, Bundesfinanzminister Lindner (FDP), es abgelehnt hat, eine Übergewinnsteuer einzuführen. "Ich weiß nicht, ob sich da noch was bewegt", sagte Habeck im Deutschlandfunk

Darum kündigte er an, nun das Kartellrecht so zu verändern, dass es künftig ein "mit Klauen und Zähnen" augestattet ist. Dafür soll das Kartellamt auf mehr Daten bei den Mineralölkonzernen zugreifen können, um Einblicke in die Preisgestaltung zu erhalten. Außerdem soll es leichter werden, Gewinne abzuschöpfen, wenn Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen. Als letztes Mittel sollen auch Zerschlagungen möglich werden.

Überlegungen, den Tankrabatt zu ändern oder zu streichen, gibt es in der Regierung aber offenbar nicht. Der Sprecher des Bundeskanzlers sagte, das Kanzleramt werde sich die Vorschläge des Wirtschaftministeriums nun genau ansehen.

Finanzminister Lindner (FDP): "Die Richtung stimmt"

Habecks Pläne für eine Reform des Kartellrechts waren gestern bekannt geworden. Bundesfinanzminister Lindner äußerte sich positiv. Die Richtung stimme, sagte der FDP-Politiker im ARD-Fernsehen. Man schaue sich nun an, wie die Pläne konkret umgesetzt werden sollen. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sagte der "Rheinischen Post", es sei gut, wenn bei den Kraftstoffpreisen endlich durchgegriffen werde.

Hintergrund der geplanten Kartellrechtsreform ist, dass der sogenannte Tankrabatt, der die Preise an den Tankstellen für die Verbraucherinnen und Verbraucher dauerhaft senken sollte, nur vorübergehend den gewünschten Effekt erzielt hat. Es wird vermutet, dass die Mineralölkonzerne die Senkung der Energiesteuer nur zum Teil weitergeben.

Rechtswissenschaftler Kersting: Kartellamt könnte schon jetzt gegen Konzerne vorgehen

Nach Ansicht des Rechtswissenschaftlers Christian Kersting könnte das Kartellamt schon jetzt gegen die in ihrer Gesamtheit marktbeherrschenden Mineralölkonzerne vorgehen. Das sagte er im Deutschlandfunk. Das Kartellrecht sehe nämlich die Verpflichtung für Unternehmen vor, keine missbräuchlich hohen Preise anzusetzen.

Wenn die Konzerne nun den von der Politik für den Bürger zugedachten Tankrabatt in die eigene Tasche steckten, könne man von Missbrauch reden, meinte Kersting. Allerdings sei der Nachweis des Missbrauchs schwer zu führen, so dass sich kurzfristig die Situation nicht im Sinne der Verbraucher regeln lasse, führte der Rechtswissenschaftler aus.

