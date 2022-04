Schwere Waffen für die Ukraine

Panzer der Bundeswehr (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Die Dramatik des Krieges in der Ukraine steigere sich von Tag zu Tag, erklärte die FDP-Politikerin. Die Frage, welchen Beitrag Deutschland und insbesondere die Bundeswehr in Bezug auf Waffenlieferungen tatsächlich leisten könne, sei für die Menschen in der Ukraine existenziell.

Verteidigungsministerin Lambrecht kündigte die indirekte Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen an. Die schnellste Hilfe sei, wenn ost-europäische Partner Waffen aus Sowjetbeständen an die Ukraine abgäben. Die SPD-Politikerin bekräftigte, die Bundeswehr könne aus eigenen Beständen kein Material abgeben, um die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit nicht zu gefährden.

Laut Agenturberichten soll das Nato-Mitglied Slowenien Panzer aus sowjetischer Entwicklung an die Ukraine abgeben und dafür andere Panzerfahrzeuge aus Deutschland erhalten.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.