Schwere Waffen für die Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance/dpa/POOL AP/Michael Sohn)

Eine entsprechende Einladung für kommenden Mittwoch richtete die Ausschussvorsitzende Strack-Zimmermann an den Kanzler. Verteidigungsministerin Lambrecht kündigte die indirekte Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen an. Laut Agenturberichten soll das Nato-Mitglied Slowenien Panzer aus sowjetischer Produktion an die Ukraine abgeben und dafür Panzerfahrzeuge aus Deutschland erhalten.

Der Grünen-Politiker Hofreiter bezeichnete den erwogenen Austausch sinnvoll, aber nicht ausreichend. Deutschland werde nicht umhinkommen, die Ukraine direkt mit westlichen schweren Waffen zu beliefern, sagte er dem "Handelsblatt".

Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Schnieder, drängt auf eine Abstimmung des Parlaments zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Sollte es in der Bundesregierung kein Umdenken geben, sei das Parlament gefragt, sagte er der "Rheinischen Post".

