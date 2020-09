Bundesfinanzminister Scholz hat Großbritannien aufgefordert, von den geplanten Änderungen am Brexit-Abkommen mit der EU abzusehen.

Verträge müssten befolgt werden, sagte Scholz beim Treffen der Finanzminister der Eurozone in Berlin. Die EU müsse in ihrer Position sehr klar bleiben. Der französische Finanzminister Le Maire betonte, man werde nichts akzeptieren, was den europäischen Binnenmarkt gefährden oder schwächen könnte.



Die britische Regierung hatte diese Woche angekündigt, einseitig den im Januar verabschiedeten Brexit-Vertrag ändern zu wollen. Dabei geht es um die Aussetzung von Zollregelungen im Warenhandel für die Provinz Nordirland und von Vorgaben zu Staatsbeihilfen für britische Unternehmen.



Die EU-Kommission sieht in dem britischen Vorgehen eine Belastung für die laufenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen und ein Handelsabkommen.

