Die Kosten für das Klimaschutz-Paket der großen Koalition lassen sich nach den Worten von Vizekanzler Scholz noch nicht abschätzen.

Die kursierende Zahl von 40 Milliarden Euro bis 2023 bestätigte der SPD-Politiker nicht. Scholz sagte am Abend im ZDF lediglich, man werde sehr viel einsetzen. Auch die Frage, wie eine Bepreisung von CO2 aussehen solle, ließ er offen. Scholz betonte aber, der Verbrauch von Kohlendioxid müsse teurer werden. Zugleich müsse die Bepreisung sozial gerecht sein.



Der kommissarische SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel sieht im geplanten Klimaschutzkonzept die bislang größte Bewährungsprobe für die Große Koalition. Es gehe um grundlegende Richtungsentscheidungen in vielen Feldern, sagte er dem Berliner "Tagesspiegel". Das sogenannte Klimakabinett will nächsten Freitag seine Vorstellungen für mehr Klimaschutz vorlegen.