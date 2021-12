Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab. (dpa/Michael Kappeler)

Das sagte Bundeskanzler Scholz in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag. Man sorge in den kommenden Jahren dafür, dass Mobilität einfacher, komfortabler und klimafreundlicher werde und dabei für alle bezahlbar bleibe. Als Schwerpunkt nannte der SPD-Politiker den Ausbau des Schienenverkehrs. Großstädte und auch der ländliche Raum sollten besser an den Fernverkehr angebunden werden. Bei Bedarf würden auch stillgelegte Trassen reaktiviert. Zudem stellte Scholz einen "Ausbau- und Modernisierungspakt" für den Personennahverkehr in Aussicht.

Gleichzeitig betonte der neue Kanzler, viele Menschen würden gern mit dem Auto fahren. Das solle auch so bleiben. Allerdings müsse der Antrieb klimafreundlich werden. Bis 2030 peile er deshalb 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen an.

