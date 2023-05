Bundeskanzler Olaf Scholz (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es ist bereits Scholz' zweite große Europa-Rede seit seinem Amtsantritt. Der heutige 9. Mai ist der Europatag, mit dem an den Schuman-Plan von 1950 erinnert wird. Der damalige französische Außenminister Schuman schlug in einer Rede am 9. Mai die Schaffung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor, aus der die heutige EU hervorging.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird anlässlich des Europatags heute in Kiew erwartet. Nach Angaben eines Sprechers will sie dort unter anderem Präsident Selenskyj treffen und noch einmal die uneingeschränkte Unterstützung der EU für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland bekräftigen.

