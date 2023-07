Bundeskanzler Olaf Scholz in der Sommer-Pressekonferenz (hier im August des vergangenen Jahres) (dpa/Kay Nietfeld)

In der traditionellen Sommer-Pressekonferenz dürfte es unter anderem um die Unstimmigkeiten der jüngsten Zeit in der Ampel-Koalition aus seiner SPD mit den Grünen und der FDP gehen. Weiteres innenpolitisches Thema im Saal der Bundespressekonferenz könnte der Umgang mit der AfD werden. In der Außenpolitik werden kurz nach dem NATO-Gipfel im litauischen Vilnius auch weitere Stellungnahmen zur Sicherheitslage in Europa erwartet. Für Scholz ist es die zweite Sommer-Presskonferenz seit seinem Amtsantritt. Anfang der kommenden Woche wird der Kanzler noch am EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel teilnehmen, bevor er seinen Urlaub antritt.

Die Bundespressekonferenz ist ein Verein der Hauptstadtkorrespondenten, bei denen die Befragten den Status eines Gastes haben.

