Bundeskanzler Scholz spricht im Deutschen Bundestag (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Der Kanzler wird seinen Auftritt in der Regierungsbefragung im Plenum am Mittag mit einem kurzen Vortrag beginnen; anschließend können die Abgeordneten Fragen stellen. Am Abend debattiert das Parlament dann erstmals über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag. Weitere Themen im Plenum sind die Migrationspolitik, der Strukturwandel in ostdeutschen Kohleregionen und die EU-Gebäuderichtlinie.

