Ende der Sommerpause

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (pa/dpa)

Er folgt einer Einladung des Vereins der Haupstadtkorrespondenten in die Bundespressekonferenz. Bei der Befragung dürfte außenpolitisch der russische Krieg in der Ukraine dominieren. Innenpolitisch wird voraussichtlich Scholz selbst zum Thema der Journalistenfragen werden. Im Zuge der Cum-Ex-Affäre der Hamburger Warburg-Bank ist der Bundeskanzler in der kommenden Woche Zeuge im Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft. Die fraglichen Geschäfte mit der mehrfachen Erstattung nie gezahlter Steuern fallen in die Zeit, in der Scholz Erster Bürgermeister von Hamburg war.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.