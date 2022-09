Annalena Baerbock und Olaf Scholz (Archivbild) (dpa/Kay Nietfeld)

Bundeskanzler Scholz stehe eng an ihrer Seite, sagte Hebestreit in Berlin. Die Grünen-Politikerin habe deutlich machen wollen, dass man auch bei politischem Gegenwind nicht umfalle. Man habe die Aufgabe, für die Politik, die man vertrete, zu werben. Die Außenministerin hatte bei einer Podiumsdiskussion in Prag auf Englisch erklärt, sie habe den Ukrainern so lange wie nötig Unterstützung versprochen. Daher wolle sie auch liefern - unabhängig davon, was ihre deutschen Wähler darüber dächten. Vertreter der Parteien Die Linke und AfD werfen Baerbock eine Missachtung des Wählerwillens vor. Kritik kam auch aus der CDU.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es zuvor, die Kritik sei ursprünglich durch pro-russische Desinformation befördert worden. Laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks kursierte ein kurzer Videoausschnitt zunächst in einschlägigen Telegram-Gruppen.

