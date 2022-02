Bundeskanzler Olaf Scholz (John MACDOUGALL / POOL / AFP)

Der Kanzler betonte, er habe das Bundeswirtschaftsministerium gebeten, die nötigen verwaltungsrechtlichen Schritte zu unternehmen, damit die Zertifizierung der Gas-Pipeline erst einmal nicht erfolgen könne. Deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine lehnte der Bundeskanzler weiter ab. Vielmehr gehe es darum, die Ukraine wirtschaftlich zu stärken. Scholz verurteilte die Entscheidung von Russlands Präsident Putin, die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ost-Ukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen, als schwerwiegenden Bruch des Völkerrechts.

Die Europäische Union will am Nachmittag über Strafmaßnahmen gegen Russland beraten. Über den Umfang der Strafmaßnahmen würden die Außenminister entscheiden, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell in Paris. Er sei sich sicher, dass es einen einstimmigen Beschluss geben werde. Im Gespräch sind Sanktionen gegen Hunderte Personen und Unternehmen sowie ein Stopp des Handels mit russischen Staatsanleihen.

