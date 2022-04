Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance/dpa/POOL AP/Michael Sohn)

Das teilte Vizeregierungssprecherin Hoffmann in Berlin mit. Der Bundeskanzler habe die Kriegsverbrechen des russischen Militärs in Butscha und in anderen Orten in der Ukraine verurteilt. Die Bundesregierung werde zusammen mit ihren internationalen Partnern alles daran setzen, dass die Verbrechen schonungslos aufgeklärt und die Täter identifiziert würden, um sie vor nationalen und internationalen Gerichten zur Verantwortung zu ziehen.

