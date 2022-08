Bundeskanzler

Nachträglich hatte sich Scholz empört über die Aussage von Abbas gezeigt. (picture alliance/dpa/Wolfgang Kumm)

Scholz habe betont, dass er jeden Versuch scharf verurteile, den Holocaust zu leugnen oder zu relativieren. Das teilte ein Regierungssprecher mit. Die Äußerungen von Präsident Abbas im Kanzleramt seien für ihn persönlich und die gesamte Bundesregierung völlig inakzeptabel. Jede Bundesregierung habe die Verantwortung, die Erinnerung an den Zivilisationsbruch der Schoah wachzuhalten. Scholz und Lapid hätten ein baldiges Treffen in Berlin vereinbart.

Abbas hatte am Dienstag im Beisein von Scholz gesagt, Israel sei für 50 Holocausts an den Palästinensern verantwortlich. Scholz war dafür kritisiert worden, dass er nicht sofort widersprach. Er verurteilte die Abbas-Äußerungen wenig später in einem Tweet, die Kritik hält jedoch an.

