Krieg im Nahen Osten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht auf einer Pressekonferenz in Israel. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bei den Gesprächen soll es unter anderem um die Not der Zivilbevölkerung im Gazastreifen gehen. Dies hatte Scholz in Tel Aviv erklärt. Israel hat im Zuge seiner Gegenangriffe die Lieferung von Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff eingestellt. Hilfskonvois hängen an der ägyptischen Grenze fest.

Scholz hatte bei seinem Besuch in Israel betont, das Land habe das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen den Terror der Hamas zu wehren. Zugleich warnte er andere Staaten vor einer Einmischung.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.