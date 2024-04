Bundeskanzler Scholz (AP / Markus Schreiber)

In der Hauptstadt Bukarest wird er am frühen Nachmittag von Ministerpräsident Ciolacu zu Gesprächen empfangen. Dabei soll es nach Angaben der Bundesregierung um die bilaterale Zusammenarbeit, europa-, sicherheits- und wirtschaftspolitische Fragen gehen. Auch Russlands Krieg gegen die Ukraine dürfte bei dem Treffen zur Sprache kommen. In den vergangenen Monaten waren mehrfach Drohnen-Trümmer auf rumänischem Gebiet entdeckt worden. Zudem wird Scholz an einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern teilnehmen.

