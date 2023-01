Freundlicher Empfang: Bundeskanzer Scholz und Lula da Silva. (Kay Nietfeld / dpa)

Ziel der Südamerika-Reise ist es vor allem, neue Partnerschaften bei der Lieferung von Rohstoffen und Energieträgern zu knüpfen. Ein weiteres Thema dürfte das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur sein. Schon auf seiner ersten Reisestation in Argentinien hatte der Kanzler gestern dazu aufgerufen, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen wieder in Gang zu bringen.

Gedenken für Opfer der Colonia Dignidad vereinbart

Heute hatte Scholz als zweite Station seiner Reise Chile besucht und vereinbart, dass beide Länder mit einer Gedenkstätte an die Opfer der Sektensiedlung Colonia Dignidad erinnern. Das teilten Bundeskanzler Scholz und der chilenische Präsident Boric nach einem Treffen in Santiago de Chile mit. Scholz erklärte, die Bundesregierung werde sich an dem Vorhaben beteiligen. Boric sagte, der chilenische Staat kämpfe unermüdlich für die ganze Wahrheit und Gerechtigkeit.

Die von dem deutschen Laienprediger Paul Schäfer 1961 gegründete Kolonie war ein Ort des Schreckens, an dem Kindern sexuelle Gewalt angetan und zur Zeit der Militärdiktatur Regimegegner gefoltert und getötet wurden. Schäfer selbst wurde 2006 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er starb 2010.

Deutschland will bei Lithium-Verarbeitung helfen

Scholz bot Chile auch Hilfe bei der Verarbeitung der Lithium-Vorkommen an. Er sagte bei einem Wirtschaftsforum in Santiago de Chile, im globalen Wettbewerb reiche es nicht, Rohstoffe einfach nur abzutransportieren. Man brauche vernünftige Umwelt- und Arbeitsbedingungen. Zudem müssten die Rohstoffe auch im Land selbst verarbeitet werden. Mit Blick auf Abhängigkeiten von China betonte Scholz, Deutschland und Europa hätten ein großes Interesse daran, die Lieferbeziehungen zu diversifizieren.

Im Rahmen des Besuchs wurde ein chilenisch-deutscher Wirtschaftsrat vereinbart. Das Gremium soll künftig Investitionen in Schlüsselsektoren wie Erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff fördern.

