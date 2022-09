Nahost-Reise

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance / AA / Abdulhamid Hosbas)

In Dschidda wird er mit Kronprinz Mohammed zusammenkommen, der für den Mord am Journalisten Khashoggi verantwortlich gemacht wird. Dieser war vor vier Jahren in Istanbul getötet worden. Die Tat hatte zu einer internationalen Isolierung des Kronprinzen geführt und die deutsch-saudischen Beziehungen in eine Krise gestürzt. Der Besuch des Kanzlers wird als Zeichen einer gewissen Normalisierung gewertet.

Der Kronprinz hatte sich vor dem Treffen mit Scholz in Dschidda bereits mit dem US-Berater für Energiesicherheit, Hochstein, und dem Koordinator für die Nahostpolitik des Weißen Hauses, McGurk, getroffen. Dabei ging es unter anderem um die Zusammenarbeit in den Bereichen Energiesicherheit und Investitionen.

