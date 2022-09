Nahost-Reise

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance / AA / Abdulhamid Hosbas)

Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Die Vorgängerregierung aus CDU und SPD hatte die Exporte bis auf einige Ausnahmen wegen der Beteiligung des Königreichs am Jemen-Krieg und an der Ermordung des Journalisten Khashoggi gestoppt.

Bundeskanzler Scholz wird heute zum Auftakt einer zweitägigen Reise durch die Golfregion in Saudi-Arabien erwartet. In Dschidda wird er mit Kronprinz Mohammed zusammenkommen, der vom US-Geheimdienst für den Mord an Khashoggi verantwortlich gemacht wird. Dieser war vor vier Jahren von einem saudischen Kommando in Istanbul getötet worden. Die Tat hatte zu einer internationalen Isolierung des Kronprinzen geführt. Der Besuch des Kanzlers wird als Zeichen einer gewissen Normalisierung der Beziehungen gewertet. Scholz will mit dem Thronfolger unter anderem über das Thema Energie sprechen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.