Bundeskanzler Scholz in der Ukraine (Kay Nietfeld/dpa)

Neben Scholz sind auch der französische Präsident Macron, Italiens Regierungschef Draghi und Rumäniens Präsident Iohannis in die Ukraine gereist. Alle vier wurden von Selenskyj im Präsidentenpalast empfangen. Geplant ist noch ein Arbeitsessen, bei dem es vor allem um den von der Ukraine gewünschten EU-Beitritt und weitere Waffenlieferungen gehen soll. Die EU-Kommission will sich morgen zur Kandidatur der Ukraine äußern.

Bundeskanzler Scholz hatte am Vormittag den Kiewer Vorort Irpin besucht und sich die Zerstörung durch die russischen Angriffe zeigen lassen. Er verurteilte den russischen Angriffskrieg und sagte, Russland treibe den Krieg mit größter Brutalität und ohne Rücksicht auf Menschenleben voran. Macron erklärte, in Irpin seien Massaker und Kriegsverbrechen begangen worden. In Irpin waren nach dem Abzug der russischen Truppen im März knapp 300 tote Zivilisten gefunden worden, die - ähnlich wie im benachbarten Butscha - Spuren von Gräueltaten aufwiesen.

