Scholz sagte in Hannover, die Bundeswehr könne dadurch ihren Verteidigungsauftrag besser erfüllen und ihren Beitrag in der NATO leisten. Ähnlich äußerten sich Vertreter von Grünen und FDP. Unionsfraktionschef Merz zeigte sich ebenfalls zufrieden und erklärte, die Koalition sei auf die Bedingungen von CDU und CSU eingegangen. Kritik an der hohen Summe für die Bundeswehr kam von der Linken und der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend.

Die Verhandlungen der Ampelparteien mit CDU und CSU waren nötig, weil das Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden soll. Auf diesem Weg sollen an der Schuldenbremse vorbei Kredite aufgenommen werden können.

SPD-Fraktionschef Mützenich erklärte, er rechne noch in dieser Woche mit einem Beschluss im Bundestag.

