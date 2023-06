Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Scholz hält am Vormittag eine Rede. Später will Baerbock an einem Gespräch zum Thema Außenpolitik teilnehmen. Dabei sein wird dann auch der frühere Bundespräsident Gauck.

Ebenfalls zu Gast auf dem Kirchentag ist der CDU-Bundesvorsitzende Merz. Er hat eine Bibelarbeit vorbereitet, ebenso wie Bundearbeitsminister Heil und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschman.

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag endet morgen mit einem Gottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.