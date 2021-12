Bundeskanzler Scholz (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Ein Sprecher der Bundesregierung erklärte am Abend, beide hätten die engen Bande zwischen Deutschland und den USA bekräftigt und den Willen, diese weiter zu festigen. Aus dem Weißen Haus hieß es, Biden habe in dem Telefonat seine Unterstützung für eine "robuste" Beziehung mit Deutschland betont. Es sei sowohl über globale Herausforderungen wie den Klimawandel und den Kampf gegen die Corona-Pandemie als auch über Russlands Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine gesprochen worden.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.