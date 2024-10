Besuch in Istanbul

Bundeskanzler Scholz (l.) zu Besuch bei dem türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Khalil Hamra)

Er zeigte sich auch offen für die Lieferung von Eurofighter-Kampfjets. Nach fast neun Jahren Pause wollen Scholz und Erdogan auch die deutsch-türkischen Regierungskonsultationen wiederbeleben.

Kurz vor dem zweiten Türkei-Besuch des Kanzlers in seiner bisher dreijährigen Amtszeit war bekanntgeworden, dass die Bundesregierung wieder in größerem Stil Rüstungsexporte in die Türkei zulässt. In diesem Jahr wurden bis zum 13. Oktober bereits 69 Genehmigungen im Umfang von 103 Millionen Euro erteilt. Darunter waren Kriegswaffen für 840.000 Euro.

Uneinigkeit beim Thema Gaza-Krieg

Auch der Konflikt im Nahen Osten war ein Thema. Trotz der anhaltenden Kämpfe im Libanon sieht Scholz die Möglichkeit für ein schnelles Ende der Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Wenn die UNO-Resolution umgesetzt werde, die einen Rückzug der Hisbollah aus dem Grenzgebiet fordert, könne die Gefahr eines langanhaltenden Krieges im Libanon schnell gebannt werden, meinte der Kanzler.

Zudem betonte Scholz, Deutschland teile nicht die Einschätzung, dass der Vorwurf an Israel, einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu verüben, gerechtfertigt sei. Damit reagierte er auf eine Äußerung Erdogans, der erneut von einem Völkermord im Gazastreifen gesprochen hatte. Erdogan verlangte zudem mehr Druck auf Israel auszuüben, damit mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen kann.

