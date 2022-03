Bundeskanzler Olaf Scholz ist in die Flutgebiete gereist, um sich einen Eindruck zu verschaffen. (dpa/POOL/Reuters/Schmuelgen)

Begleitet wurde er von Bundesinnenministerin Faeser. Die SPD-Politikerin sagte anschließend, man habe aus der Katastrophe Konsequenzen gezogen. Es werde intensiv daran gearbeitet, den Bevölkerungsschutz für künftige Extremwettereignisse zu stärken. Vor allem die Warninfrastruktur werde verbessert, etwa durch den Ausbau von Sirenen und ein Handy-Warnsystem. In Bad Münstereifel war auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst anwesend. Der CDU-Politiker betonte, es nötige hohen Respekt ab, mit welcher Gemeinschaftsleistung der Wiederaufbau stattfinde.

Im vergangenen Juli hatte Starkregen in beiden Bundesländern Überschwemmungen ausgelöst. In Rheinland-Pfalz kamen 133 Menschen ums Leben; in Nordrhein-Westfalen gab es 48 Tote.

