Treffen: Elisabeth Borne und Bundeskanzler Olaf Scholz. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Premierministerin Borne unterzeichneten in Berlin eine gemeinsame Erklärung zur Energiesolidarität. Scholz sagte, Freunde stünden sich in der Not bei. Die Erklärung werde konkrete Auswirkungen haben und die Bürger in beiden Ländern schützen. Borne betonte, Deutschland und Frankreich brauchten einander, um im Winter durch die Energiekrise zu kommen.

In der Erklärung heißt es, vorgesehen seien konkrete Maßnahmen, um Deutschland zu helfen, seine Abhängigkeit von russischem Gas durch Lieferungen aus Frankreich zu verringern. Deutschland wiederum unterstütze Frankreich dabei, seine Stromversorgung im Winter zu sichern. Dies hatten Scholz und der französische Präsident Macron Anfang September vereinbart. In Frankreich sind derzeit zahlreiche Atomreaktoren wegen Wartungsarbeiten und technischer Probleme nicht in Betrieb.

In dieser Woche waren bereits Außenministerin Baerbock, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner zu Gast bei ihren Amtskollegen in Paris - und auch bei Präsident Macron. Das Verhältnis beider Länder galt als schwierig, seitdem das deutsch-französische Ministerratstreffen verschoben wurde. Meinungsverschiedenheiten gibt es unter anderem beim sogenannten Gaspreisdeckel sowie bei Aufträgen für die Rüstungsindustrie.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.