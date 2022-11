Treffen: Elisabeth Borne und Bundeskanzler Olaf Scholz. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Nach einem Treffen in Berlin sagte Scholz, Freunde stünden sich in der Not bei. Borne betonte, Deutschland und Frankreich brauchten einander, um im Winter durch die Energiekrise zu kommen. Vereinbart wurde, dass Frankreich Gas an Deutschland liefert. Deutschland wiederum unterstützt Frankreich dabei, seine Stromversorgung im Winter zu sichern. In Frankreich sind derzeit zahlreiche Atomreaktoren wegen Wartungsarbeiten und technischer Probleme nicht in Betrieb.

Scholz und Borne hoben zudem die Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft hervor. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern war zuletzt wegen Differenzen in wichtigen Fragen angespannt.

