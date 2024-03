Schleswig-Holstein

Heute ist der Spatenstich für die Northvolt-Batteriefabrik. (picture alliance / dpa / Frank Molter)

Zum ersten Spatenstich in Heide werden Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther erwartet. An dem Standort sollen ab 2026 Batterien für eine Million Elektroautos pro Jahr gefertigt werden. Der Bund fördert die Errichtung der Fabrik mit Staatshilfen in Höhe von knapp einer Milliarde Euro. Northvolt investiert 4,5 Milliarden Euro und will 3.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.