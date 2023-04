LNG-Pläne

Scholz und Habeck verteidigen Vorhaben am Standort Rügen

Die Bundesregierung hat Pläne für ein am Standort Rügen vorgesehenes Flüssigerdgas-Terminal verteidigt. Allein mit den Terminals an der Nordseeküste, mit Importen über westeuropäische Häfen und über Pipelines aus Norwegen komme man nicht zurecht, sagte Bundeskanzler Scholz nach Gesprächen mit Vertretern von Gemeinden, Verbänden und der Wirtschaft in Binz auf Rügen.

20.04.2023