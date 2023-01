Zur Übergabe der letzten ausstehenden Genehmigung an die Betreiber wird auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig vor Ort sein. Wie das Terminal im niedersächsischen Wilhelmshaven steht die Anlage in Lubmin für die Bemühungen Deutschlands, Alternativen zu schaffen für ausbleibende russische Lieferungen. Flüssigerdgas wird per Schiff transportiert, wieder in Gas umgewandelt und in das Netz eingespeist.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.