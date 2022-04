Flaggen Deutschlands und Großbritanniens (picture alliance / Hendrik Schmidt)

Die Nato-Staaten seien sich einig, nicht Kriegspartei zu werden, aber man helfe Kiew, sich selbst zu verteidigen, erklärte Johnson nach einem Gespräch mit Scholz in London. Großbritannien werde alles liefern, was einen defensiven Charakter habe. Dabei nannte Johnson etwa Flugabwehrraketen. Scholz betonte, dass Deutschland der Ukraine "kontinuierlich" Waffen liefern werde. Zugleich kündigte der Kanzler an, dass sich die Bundesrepublik auch nach einem Ende des Krieges in der Ukraine von russischen Energieimporten lösen werde.

