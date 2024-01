Russischer Ukraine-Krieg

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (IMAGO / photothek / IMAGO / Thomas Trutschel)

Es könne nicht sein, dass Deutschland derzeit mehr als die Hälfte dessen leiste, was alle Europäer an Militärhilfe bereitstellten, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Ähnlich äußerte sich Bundesfinanzminister Lindner. Der FDP-Vorsitzende sagte, Europa sei eine Wertegemeinschaft, und das müsse sich auch in dieser Stunde erweisen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj räumte in einem ARD-Interview ein, dass die Lage an der Front schwierig sei. Die Soldaten, die dort kämpften, müssten häufiger abgelöst werden. Ein neues Gesetz dazu sei in Vorbereitung. Zuletzt hatten Angehörige in der Ukraine wiederholt gefordert, die Frontsoldaten zu entlasten.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.